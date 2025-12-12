PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Festnahmen nach schwerem Raub

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Festnahmen nach schwerem Raub

Nach einem schweren Raub am Donnerstag in Norden konnten die mutmaßlichen Täter von der Polizei festgenommen werden. Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Norden stehen im Verdacht, eine 79-jährige Frau in Norden angegriffen und ihr gewaltsam die Handtasche entrissen zu haben. Das Opfer wurde bei dem Vorfall erheblich verletzt, befindet sich aber inzwischen auf dem Wege der Besserung. Durch akribische Ermittlungsarbeit und dank guter Zeugenhinweise gelang es dem Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Norden, die Tatverdächtigen schnell zu ermitteln. Noch am Abend nahmen Polizeibeamte die beiden jungen Männer in Norden fest.

Der 18-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. Der 16-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich noch am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Norden vorgeführt. Gegen den jugendlichen Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

