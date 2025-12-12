POL-AUR: Ochtersum - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Schwerer Raub Zu einem schweren Raub kam es am Donnerstag in einem Wohngebiet in Norden. Nach ersten Erkenntnissen war eine 79-jährige Frau gegen 12.50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Straße Am Kalkwarf unterwegs, als sie von zwei unbekannten männlichen Personen unvermittelt zu Boden gestoßen wurde. Die Täter entrissen der Frau gewaltsam die Handtasche und flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die Frau ...

mehr