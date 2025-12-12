PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ochtersum - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ochtersum - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Ochtersum. Am Donnerstag gegen 7.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Negenmeertener Straße aus Ostochtersum kommend in Richtung Negenmeerten und geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin. Eine VW-Fahrerin stieß beim Ausweichen zudem gegen eine Mülltonne. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Negenmeerten fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

