Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Ochtersum - Unfallflucht
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Ochtersum - Unfallflucht
Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Ochtersum. Am Donnerstag gegen 7.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Negenmeertener Straße aus Ostochtersum kommend in Richtung Negenmeerten und geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin. Eine VW-Fahrerin stieß beim Ausweichen zudem gegen eine Mülltonne. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Negenmeerten fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.
