Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Schwerer Raub

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einem schweren Raub kam es am Donnerstag in einem Wohngebiet in Norden. Nach ersten Erkenntnissen war eine 79-jährige Frau gegen 12.50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Straße Am Kalkwarf unterwegs, als sie von zwei unbekannten männlichen Personen unvermittelt zu Boden gestoßen wurde. Die Täter entrissen der Frau gewaltsam die Handtasche und flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die Frau erlitt Verletzungen im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Einer der Täter war schwarz gekleidet, der andere trug schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Mütze und helle Jeans. Personen, die im Bereich Am Kalkwarf, Hooge Riege bis hin zur Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

