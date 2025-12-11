Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Betrugsmasche

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Betrugsmasche

In Ihlow ist am Dienstag ein 70-jähriger Mann Opfer von Betrügern geworden. Auf dem PC-Bildschirm des Geschädigten erschien ein Pop-Up-Fenster mit dem Hinweis auf Schadsoftware und der Aufforderung, den Kundensupport von Microsoft anzurufen. Die Täter erlangten im weiteren Verlauf den Fernzugriff auf den Computer und konnten Online-Überweisungen vornehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Schutz vor dieser Betrugsmasche:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach auf. - Sollten Sie auf eine manipulierte Webseite mit einer verdächtigen Fehlermeldung gelangen, bewahren Sie Ruhe. Schließen Sie die Webseite oder ggf. den Browser. Ein Neustart sollte in der Regel auch helfen. Ggf. muss der Browser entsprechend zurückgesetzt werden. Starten Sie zur Sicherheit Ihre eigene Antivirensuche mit einer ausführlichen Suche. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) preis. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, etwa mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Informieren Sie Ihre örtliche Polizei und erstatten Sie im Schadensfall Anzeige. - Sollten Bankdaten (oder vergleichbare Daten) benutzt worden sein, informieren Sie unverzüglich die entsprechende Bank. Achten Sie zukünftig auf unberechtigte Abbuchungen. Ggf. sollte eine Kreditkarte sofort gesperrt werden. - Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden:

www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

