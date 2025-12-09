Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrer schwer verletzt

Norden - Zusammenstoß beim Abbiegen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Aurich schwer verletzt worden. Der 23-Jährige fuhr gegen 11.50 Uhr mit einem Opel auf der Straße Im Extumer Moor und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er landete in einer Böschung und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norden - Zusammenstoß beim Abbiegen

Zwei Autofahrer sind am Montag in Norden kollidiert. Gegen 17.50 Uhr fuhr eine 34-jährige Opel-Fahrerin auf der Itzendorfer Straße und wollte an der Kreuzung zur Norddeicher Straße nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 19-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

