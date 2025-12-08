Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Bike gestohlen

Auf dem Auricher Marktplatz wurde am Wochenende ein E-Bike gestohlen. Am Samstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Bankinstituts ein grau-schwarzes Pedelec der Marke Stevens mitsamt Fahrradtasche. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Wiesmoor - Fahrzeugteile gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es am Wochenende im Krokusweg in Wiesmoor. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, unbefugt Zugang zu einem Mercedes Sprinter am Fahrbahnrand. Es wurden mehrere Bedienelemente im Innenraum abmontiert und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Windschutzscheibe beschädigt

Am Wochenende haben Unbekannte in der Auricher Innenstadt einen Pkw beschädigt. Die Täter zerstörten zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, am Georgswall die Windschutzscheibe eines schwarzen Ford Focus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer war betrunken

In Norden hat die Polizei am Sonntag einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 34-Jährige fuhr gegen 18 Uhr auf der Alleestraße, als er von den Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Wiesmoor von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr mit einem VW auf der Straße Zweite Reihe aus Richtung Akelsbarg kommend. In einer Linkskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und stieß gegen einen Baum. Der 85-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Norden - Unfallflucht

In Norden kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 18.45 Uhr auf der Brückstraße und missachtete nach ersten Erkenntnissen beim Rückwärtsfahren in eine Einfahrt eine 33-jährige Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin stieß beim Ausweichen gegen ein geparktes Auto. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Er oder sie soll einen weißen Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell