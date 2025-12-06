Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 06.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendieb leistet Widerstand und flüchtet

Am Freitagabend wurde ein 44-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Pferdemarkt beobachtet. Er hatte dort Spirituosen in seine Bekleidung gesteckt. Eine hinzugerufene Polizeistreife wollte den Mann, nachdem er den Kassenbereich verlassen hatte, ohne die Spirituosen zu bezahlen, am Verlassen des Marktes zu hindern und ergriff ihn am Arm. Der Mann konnte sich zwar losreißen und wegrennen, wurde aber nach kurzer Flucht gestellt. Gegen den Täter wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die entwendeten Spirituosen haben den Fluchtversuch nicht überstanden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer standen unter Drogeneinfluss

Bei gleich zwei Pkw-Führern stellte die Polizei am Freitagnachmittag eine Drogenbeeinflussung fest. In dem ersten Fall wurde ein 19-Jähriger aus Ihlow auf der Emder Straße mit seinem Pkw kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. In dem anderen Fall wurde ein 28-jähriger aus Südbrookmerland mit seinem Pkw auf der Leerer Landstraße kontrolliert. Auch bei ihm verlief ein Vortest positiv auf Betäubungsmittel. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Heckscheibe vom Pkw eingeschlagen

Am Freitag, kurz nach 12.00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Polo auf einem Parkplatz an der Straße Am Schützenplatz in Wittmund gerufen. Die Beamten stellten fest, dass jemand mit einem Gegenstand die Heckscheibe kurz zuvor eingeschlagen hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Westerholt - Mülltonne durch Feuerwerk beschädigt

Am Freitagabend wurde in der Nordener Straße eine Wertstofftonne durch das Abbrennen eines Feuerwerkskörpers beschädigt. Durch Zeugenangaben sollen zuvor durch Jugendliche in der Umgebung Feuerwerkskörper abgebrannt worden sein. Weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Wittmund - Sachbeschädigung an einem Holztor

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Finkenburgstraße ein Holztor durch bislang Unbekannte beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Friedeburg - Geldbörse entwendet

Am Freitagnachmittag wurde einer Kundin während ihres Einkaufes in einem Supermarkt an der Friedeburger Hauptstraße ihr Portemonnaie gestohlen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

