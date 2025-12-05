Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Wie bereits berichtet durchsuchten am Dienstag, 2. Dezember 2025, unter Federführung der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Polizei, der Zoll und die Steuerfahndung zahlreiche gewerbliche Objekte und Privatwohnungen in Ostfriesland. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Stadtgebiet Aurich.

Den Durchsuchungs- und Kontrollmaßnahmen waren mehrmonatige Ermittlungen verschiedener Sicherheitsbehörden wegen Vermögens-, Wirtschafts- und Steuerstraftaten sowie weiterer Betrugsdelikte vorausgegangen. Die Ermittlungen richten sich dabei gegen eine Vielzahl von Personen, die dem Clanmilieu zugerechnet werden. Bei den am Dienstag durchsuchten gewerblichen Objekten handelte es sich überwiegend um Shisha-Shops.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden durch die eingesetzten Kräfte große Mengen unversteuerter Tabakwaren aufgefunden. Mehr als 6.500 unversteuerte E-Zigaretten und Liquids mit einer Füllmenge von insgesamt über 130.000 Milliliter unversteuertem Liquid sowie 53 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak wurden beschlagnahmt. Der mutmaßlich entstandene Steuerschaden wird derzeit auf über 35.000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus wurden über 35.000 Euro Bargeld und zwei Kilogramm Ephedrin aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Durchsuchungskräfte konnten zudem drei Schreckschusswaffen, ein Luftdruckgewehr sowie scharfe Munition sicherstellen und beschlagnahmen. Bei den weiteren sichergestellten Beweismitteln handelt es sich um eine Vielzahl von Datenträgern und EDV-Geräten, die weiterhin ausgewertet werden.

Im Zuge der Durchsuchungs- und Kontrollmaßnahmen leiteten die Behörden weitere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche, Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz, die Abgabenordnung und das Waffengesetz.

Insgesamt wurden am Dienstag 18 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Bei drei Durchsuchungsobjekten handelte es sich um Privatwohnungen in anderen Regionen und Bundesländern.

