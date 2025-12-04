Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Mann auf E-Scooter gestoppt

Friedeburg - Diebstähle im Gewerbepark

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Norderney - Mann auf E-Scooter gestoppt

Auf Norderney haben Polizeibeamte am Dienstag einen Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Der 29-Jährige war mit seinem unversicherten E-Scooter auf dem Rad- und Fußweg der Hafenstraße unterwegs. Erst wenige Wochen zuvor war der Mann schon einmal ohne erforderliche Pflichtversicherung aufgefallen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt worden. Der E-Scooter war jedoch weiterhin nicht versichert. Zudem wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Es wurde ein weiteres Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet und der E-Scooter beschlagnahmt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Diebstähle im Gewerbepark

In Friedeburg, Ortschaft Marx, kam es in der Nacht zu Mittwoch zu Diebstählen. Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, auf einem Firmengelände in der Straße Im Gewerbepark einen verschlossenen Transporter auf und stahlen daraus Bargeld und Arbeitsgeräte. Im gleichen Zeitraum wurden auf einem benachbarten Firmengelände zudem Bedienelemente aus einem Traktor ausgebaut und entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell