Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Autofahrer in Graben geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Autofahrer in Graben geraten

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag in Stedesdorf von der Fahrbahn abgekommen. Der 21-jährige Fahrer eines VW war gegen 0.30 Uh auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund. In einer Rechtskurve geriet er nach links auf den Grünstreifen und landete seitlich in einem Graben. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

