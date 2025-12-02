Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumbur - Sachbeschädigung

Aurich - Unfallflucht

Marienhafe - Radfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumbur - Sachbeschädigung

In Berumbur kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 8 Uhr, auf einem Grundstück an der Poststraße einen Radlader und einen Minibagger. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht in Südbrookmerland sucht die Polizei Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war auf dem Moorweg unterwegs, als er im Bereich der Brücke vor dem Abelitz-Kanal gegen ein Verkehrszeichen stieß. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag und Montag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Radfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe verletzt worden. Auf der Rosenstraße fuhr gegen 17 Uhr eine 68-jährige VW-Fahrerin und missachtete in Höhe der Burgstraße die Vorfahrt einer 15-jährigen Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Jugendliche wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell