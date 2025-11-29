Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 29.11.2025.

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt und weggefahren

Am Freitag, zwischen 13:35 und 14:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäfts am Pferdemarkt ein geparkter grauer Audi A3 Sportsback beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem mutmaßlich missglückten Ausparkvorgang unerkannt. Wer Hinweise zum Verursacher oder Verursacherfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606217.

Südbrookmerland - Auto im Graben, Fahrerin betrunken

In der Nacht zu Samstag verunfallte eine 30-jährige Frau mit ihrem VW Lupo alleinbeteiligt in der Straße Am Graben. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten dann eine deutliche Alkoholisierung (1,85 Promille) bei der jungen Frau feststellen. Es folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund von Trunkenheit im Verkehr.

Norden - Schaden verursacht und weggefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gewerbestraße ist ein grauer Ford Mondeo am Freitag in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr an der Beifahrertür beschädigt worden. Möglicherweise ist der Schaden beim Öffnen einer Fahrzeugtür entstanden. In diesem Zusammenhang wird der Nutzer eines goldfarbenen Dacia Duster gesucht. Dieses Fahrzeug soll neben dem Pkw des Geschädigten gestanden haben. Der Nutzer des Dacia sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden: 04931-9210.

Großheide - Betrunken im Pkw unterwegs

In der Brückstraße ist am frühen Freitagmorgen gegen 04:25 Uhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Großheide durch die Polizei kontrolliert worden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholwert betrug über 1,5 Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, in dem er sich verantworten muss.

Norden - Pkw nicht versichert

In der Osterstraße hat die Polizei am Freitag gegen 11:40 Uhr einen 31-jährigen Audi-Fahrer aus Norden überprüft. Hier wurde festgestellt, dass der Pkw nicht versichert war. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde umgehend untersagt. Der 31-Jährige, der auch Halter des Pkw ist, muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagvormittag bemerkte eine 58-Jährige, dass der geparkte, schwarze VW ihres Sohnes an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe, dreistellige Summe. Der Verkehrsunfall ereignete sich vermutlich am Freitagmorgen. Der VW war zu diesem Zeitpunkt in der Goethestraße am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462-9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell