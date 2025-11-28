PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec gestohlen
Wiesmoor - Auto kollidiert mit Fahrradanhänger
Norden - Unfall beim Abbiegen
Dornum - Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec gestohlen

In der Osterstraße in Norden wurde am Dienstag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten in Höhe der Hausnummer 146 ein gesichertes Pedelec der Marke KTM. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auto kollidiert mit Fahrradanhänger

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Wiesmoor mit einer Fahrradfahrerin kollidiert Gegen 7.50 Uhr fuhr der 69-Jährige mit einem Mercedes auf dem Kornblumenweg und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei stieß er mit einer 33-jährigen Fahrradfahrerin und deren Anhänger zusammen. Die 33-Jährige sowie zwei Kinder in dem Anhänger wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Norden - Unfall beim Abbiegen

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag in Norden zusammengestoßen. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer war gegen 14.40 Uhr auf dem Ekeler Weg unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 72 in Richtung Norddeich abbiegen. Er missachtete auf der Bundesstraße die Vorfahrt eines 68-jährigen Opel-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen verkehrsbedingt haltenden Skoda im Ekeler Weg geschleudert. Der Opel-Fahrer und der 51-jährige Fahrer des Skoda wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Dornum - Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

In Dornum ist am Donnerstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 76-jährige Fahrer eines VW war gegen 17 Uhr auf der Straße Zur Haltestelle in Richtung Roggenstede unterwegs und geriet nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt auf den Grünstreifen. Er touchierte mit der linken Fahrzeugseite einen Baum am Straßenrand und landete kopfüber in einem Graben. Der 76-Jährige blieb unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.

