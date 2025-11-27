Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Wohnhaus

In Aurich ist es am Mittwoch zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen gelangte gegen 5.10 Uhr ein Täter unerlaubt in das Haus in der Brahmsstraße und entwendete persönliche Gegenstände. Im Anschluss flüchtete die Person in Richtung Mozartstraße. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Polizeibeamte hielten in der Nacht auf Donnerstag einen Autofahrer in Südbrookmerland an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist in Aurich geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Breiter Weg auf Höhe der Hausnummer 47 gegen einen geparkten schwarzen Seat Ibiza. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Seat herausgebrochen. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch, 8.50 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Großheide - Nach Unfall leicht verletzt

In Großheide ist am Mittwoch eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Südarler Landstraße unterwegs. Als er nach links in Richtung Eversmeer abbiegen wollte, übersah er die vorfahrtberechtigte 64-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte.

Brandgeschehen

Aurich - Brand

In Aurich ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Winkelweg, gegen 12.30 Uhr, der Anbau eines Unterstandes für Landmaschinen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

