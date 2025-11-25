POL-AUR: Wittmund - Kollision beim Abbiegen

Landkreis Aurich (ots) - Aurich/Wiesmoor - Warnung vor falschen Bankmitarbeitern Im Raum Aurich und Wiesmoor gibt es aktuell vermehrt Hinweise auf eine Betrugsmasche durch falsche Bankmitarbeiter. Betrüger melden sich telefonisch bei vornehmlich älteren Personen und geben sich als Mitarbeiter einer Bankfiliale aus. Sie behaupten, dass derzeit viel Falschgeld im Umlauf und es in dem Zusammenhang kürzlich zu einer ...

mehr