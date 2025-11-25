Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Kollision beim Abbiegen
Auf der sogenannten Phantomkreuzung in Wittmund hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine 58-jährige BMW-Fahrerin auf der B210 in Richtung Aurich und wollte in Wittmund nach links auf die L11 abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit.
