Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Kollision beim Abbiegen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Kollision beim Abbiegen

Auf der sogenannten Phantomkreuzung in Wittmund hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine 58-jährige BMW-Fahrerin auf der B210 in Richtung Aurich und wollte in Wittmund nach links auf die L11 abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

