Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto zerkratzt

Unbekannte haben in Aurich ein Auto zerkratzt. In der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 13.15 Uhr, beschädigten die Täter auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Popenser Straße die Scheiben eines weißen VW Multivan. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt

Auf einem Parkplatz in Norden wurde am Sonntagabend ein Auto demoliert. Unbekannte beschädigten zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr in der Gewerbestraße auf derzeit unbekannte Art und Weise die gesamte Beifahrertür eines weißen VW Golf. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hage- Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag am Norder Tor in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße einen schwarzen Skoda Enyaq. Der Unfallverursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 973980 entgegen.

