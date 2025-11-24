Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Hund angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Friedeburg, OT Bentstreek, kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Hund. Gegen 11.20 Uhr fuhr eine Mitsubishi-Fahrerin auf der Bentstreeker Straße in Fahrtrichtung Marx, als in Höhe der Hausnummer 1 plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn trat. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Der Hund wurde vermutlich verletzt, lief aber davon und war vor Ort nicht mehr auffindbar. Es soll sich um einen braunweißen, mittelgroßen Hund, möglicherweise einen Border Collie oder Mischling, gehandelt haben. Ein Halsband war nicht erkennbar. Hinweise auf den Halter des Hundes nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

