Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 23.11.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Leichtverletzte nach Jagdunfall

Bei einer Treibjagd werden zwei Spaziergänger durch Schrotmunition leicht verletzt. Am 22.11.2025, gegen 11:45 Uhr, spazierten eine 42-jährige Frau sowie ein 45-jähriger Mann mit ihrem Hund im Bereich Verlorenenweg in Großefehn, als sie nach einem Schuss Schmerzen bemerkten. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass eine Treibjagd stattfand. Eine beteiligte Jägerin räumte ein, den Schuss abgegeben zu haben. Ihre waffenrechtlichen Unterlagen sowie das Schrotgewehr wurden kontrolliert. Gegen die 40-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Verletzten benötigten keinen Rettungswagen.

Aurich - Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein Mann beschädigt wahllos Gegenstände und wird schließlich in Gewahrsam genommen. Am 23.11.2025, gegen 00:30 Uhr, beschädigte ein 21-Jähriger die Gedenkstätte eines tödlich Verunglückten an der Von-Jhering-Straße in Aurich. Anschließend zog der Beschuldigte weiter und randalierte im Bereich des Tankstellengeländes an der Emder Straße. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte die Person im Nahbereich angetroffen werden. Aufgrund seines Verhaltens war mit weiterer Eskalation zu rechnen, sodass der Beschuldigte für die Folgestunden in Gewahrsam genommen wurde. Schließlich leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Verkehrsgeschehen

Rechtsupweg - Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Ein 43-Jähriger fährt mit einem Kleinkraftrad, obwohl ihm die erforderliche Fahrerlaubnis fehlt. Am Sonntag, gegen 00:10 Uhr, fiel einer Polizeistreife der Fahrer eines Kleinkraftrads in der Hauptstraße in der Ortschaft Rechtsupweg auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dem Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis fehlt. Dem Brookmerländer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großheide - Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten

Durch den Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Gespann aus landwirtschaftlicher Zugmaschine und Anhänger wird eine Person leicht verletzt. Am Samstag, gegen 16:50 Uhr, kam es auf dem Schulweg in Großheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Pkw. Ein 66-jähriger Mann befuhr mit seinem Traktor samt Anhänger den Schulweg aus Willmsfeld kommend in Fahrtrichtung Großheide. Aus ungeklärter Ursache fuhr ein 86 Jahre alter Fahrer eines Honda auf den Anhänger auf. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw sowie am Anhänger entstanden erhebliche Schäden. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-

Verkehrsgeschehen

Esens - Berauscht mit dem Pkw unterwegs

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei Wittmund am Samstagmittag in Esens gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass ein 54-Jähriger seinen Pkw auf der Dornumer Straße führte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

