Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Großefehn - Solarkabel von PV-Anlage gestohlen
Hinte - Einbruch in Wohnhaus
Aurich - Berauscht auf gestohlenem E-Scooter
Großheide - Papiertonne brannte
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Großefehn - Solarkabel von PV-Anlage gestohlen
Unbekannte haben in Großefehn Solarkabel gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Moorweg. Dort durchtrennten sie die Solarkabel der PV-Anlagen und entwendeten diese. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei zu melden.
Hinte - Einbruch in Wohnhaus
Am Mittwoch kam es in Hinte zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich in der Hans-Böckler-Allee, zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Unter anderem entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei zu melden.
Verkehrsgeschehen
Aurich - Berauscht auf gestohlenem E-Scooter
Polizeibeamte haben am Mittwoch eine E-Scooter-Fahrerin in Aurich angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die 33 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und der E-Scooter gestohlen war. Gegen die Frau wird nun ermittelt.
Brandgeschehen
Großheide - Papiertonne brannte
Am Mittwochabend wurde der Polizei ein Feuer in Großheide gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Nordmeerer Weg, auf Höhe der Hausnummer 12, eine am Straßenrand stehende Papiermülltonne in Brand. Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr alarmiert. Sie konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell