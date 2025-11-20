Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Solarkabel von PV-Anlage gestohlen

Unbekannte haben in Großefehn Solarkabel gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Moorweg. Dort durchtrennten sie die Solarkabel der PV-Anlagen und entwendeten diese. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei zu melden.

Hinte - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch kam es in Hinte zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich in der Hans-Böckler-Allee, zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Unter anderem entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht auf gestohlenem E-Scooter

Polizeibeamte haben am Mittwoch eine E-Scooter-Fahrerin in Aurich angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die 33 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und der E-Scooter gestohlen war. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Brandgeschehen

Großheide - Papiertonne brannte

Am Mittwochabend wurde der Polizei ein Feuer in Großheide gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Nordmeerer Weg, auf Höhe der Hausnummer 12, eine am Straßenrand stehende Papiermülltonne in Brand. Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr alarmiert. Sie konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

