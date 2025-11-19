Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

In der Gemeinde Friedeburg hat sich am Mittwochmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.45 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 62 Jahre alter Seat-Fahrer aus dem Landkreis Ammerland auf der Friedeburger Hauptstraße (B 463) in Richtung Etzel und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Auf Höhe der Einmündung zur Hohejohlster Straße stieß er mit einem entgegenkommenden 19-jährigen VW-Fahrer aus dem Landkreis Friesland zusammen. Der VW wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Graben geschleudert.

Der 19-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Der Seat-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und zahlreiche Feuerkräfte im Einsatz. Die Bundesstraße 436 war zwischen Strudden und Etzel bis in den Nachmittag vollgesperrt.

