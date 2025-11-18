Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt

Holtgast - Von Fahrbahn abgekommen

Wittmund - Autofahrerin bei Unfall verletzt

Friedeburg - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Esens - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Montag ein Fahrzeug in Wittmund zerkratzt. Die Täter betraten zwischen 8 Uhr und 14 Uhr einen Parkplatz an der Breslauer Straße und beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube sowie rechte Fahrzeugseite eines roten Ford Focus. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Montag in Holtgast von der Fahrbahn abgekommen. Die 57-jährige Frau fuhr gegen 8.20 Uhr mit einem Opel auf dem Strengeweg in Richtung Bensersiel. In einer leichten Rechtskurve verlor sie offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach links auf den Grünstreifen. Sie landete in einem Graben. Die 57-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Wittmund - Autofahrerin bei Unfall verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wittmund verletzt worden. Die 54-Jährige fuhr gegen 12.50 Uhr mit einem Ford auf der Isumser Straße und musste verkehrsbedingt halten. Hinter ihr bemerkte ein 67-jähriger Volvo-Fahrer das haltende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Die 54-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedeburg - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

In Friedeburg hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Frieslandstraße aus Schortens kommend in Richtung Reepsholt und überholte einen vorausfahrenden Autofahrer trotz Gegenverkehr. Ein Lkw-Fahrer musste ausweichen und geriet auf die Berme. Der Lkw musste geborgen werden, es entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Reepsholt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Autofahrer, der überholt wurde, sich unter 04462 9110 zu melden.

Esens - Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat vergangene Woche in Esens einen Baum beschädigt. Vermutlich mit einem Lkw fuhr der Unbekannte zwischen Donnerstag, 6 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, auf der Straße "Flack" und geriet in Höhe der Hausnummer 7 auf eine bepflanzte Verkehrsinsel. Er touchierte dort einen Baum und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell