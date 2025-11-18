Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Leblose Person im Norder Tief: Ermittlungen abgeschlossen

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Leblose Person im Norder Tief: Ermittlungen abgeschlossen

Nach dem Fund eines männlichen Leichnams im Norder Tief am vorvergangenen Freitag, 7. November, sind die polizeilichen Ermittlungen nun abgeschlossen. Der Verstorbene konnte identifiziert werden - es handelt sich um einen 50 Jahre alten Mann aus Polen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung am Dienstag ergab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Link zur Erstmeldung vom 07.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6153770

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell