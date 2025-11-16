Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom Sonntag, 16.11.2025
Aurich/Wittmund (ots)
Landkreis Wittmund
Kriminalitätsgeschehen
Esens - In Vereinsheim eingebrochen und Fahrzeug entwendet
In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde in das Vereinsheim des TuS Esens in der Walpurgisstraße in Esens eingebrochen. Unbekannte schlugen hier eine Scheibe ein, verschafften sich Zutritt zum Objekt und entwendeten daraus mehrere Fahrzeugschlüssel. Mit einem der Fahrzeugschlüssel wurde anschließend ein blauer Vereinsbus der Marke Ford entwendet. Am späten Vormittag wurde das Fahrzeug schließlich in der Straße Knakenbörg in Esens abgestellt aufgefunden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden auch Zeugen gesucht, die das Fahrzeug am Vorabend oder in der Nacht gesehen haben.
