Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nenndorf - E-Scooter-Fahrer geflüchtet

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Nenndorf - E-Scooter-Fahrer geflüchtet

In Nenndorf ist am Sonntagnachmittag ein Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet. Der bislang Unbekannte fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung gegen 16 Uhr im Bereich Nenndorfer Straße / Gastweg auf, weil er mit einem nicht zugelassenen E-Scooter und deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Er missachtete die Anhaltesignale der Beamten und entzog sich der Kontrolle. Auf seiner Flucht gefährdete er noch andere Verkehrsteilnehmer. Der E-Scooter-Fahrer wird beschrieben als männlich und etwa 1,85 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Mütze und einer graubraunen Daunenjacke. Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Geschädigte, insbesondere einen etwa 60 Jahre alten Fußgänger mit grauen Haaren, der dort offenbar spazieren war, sich unter 04941 606215 zu melden.

Wittmund - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Wittmund. Am Sonntag zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Hotels an der Friedrichsschleuse einen schwarzen Mazda CX-5. Es entstand Sachschaden an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell