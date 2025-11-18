Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Heckscheibe zerstört

Auf einem Parkplatz in Norden kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten zwischen 8 Uhr und 9 Uhr die Heckscheibe eines geparkten weißen BMW X5. Der Wagen stand in der Straße am Markt, gegenüber dem Standesamt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Montag vier Menschen verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr war eine 61-jährige VW-Fahrerin auf der Großen Mühlenwallstraße in Fahrtrichtung Pferdemarktkreuzung unterwegs und hielt auf Höhe des Hoheberger Wegs vor einer roten Ampel. Eine nachfolgende 22-jährige VW-Fahrerin übersah dies offenbar, beschleunigte noch und fuhr auf den VW der 61-Jährigen auf. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zwei Mitfahrer in dem vorderen VW wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste zudem die Straße von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Norden - Autofahrer nach Kollision mit E-Scooter geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in der Pottbackerslohne in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer überquerte gegen 21.25 Uhr die Kreuzung Hooge Riege / Burggraben / Pottbackerslohne und stieß dort mit einem E-Scooter-Fahrer zusammen, der aus der Straße Burggraben kam. Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Er soll einen schwarzen Opel gefahren haben, möglicherweise einen SUV. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Betrunkene Radfahrerin

In der Westerstraße in Norden hat die Polizei am Montagabend eine betrunkene Radfahrerin gestoppt. Die 42-jährige Frau hatte einen Atemalkoholwert von knapp 2,6 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die 42-Jährige erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell