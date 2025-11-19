Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer nach Kollision mit Radfahrer gesucht

Im Breiten Weg in Aurich kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7.40 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Straße Breiter Weg und wollte nach links auf den Wallster Weg abbiegen. Hierbei übersah er im Kreuzungsbereich offenbar einen von rechts kommenden 15-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte. Ein Austausch der Personalien fand vor Ort nicht statt. Im Nachgang stellte sich nun heraus, dass der Fahrradfahrer bei dem Unfall verletzt wurde. Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer sowie mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Jugendlicher verletzt

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Extumer Brückenstraße in Richtung Teestraße, als plötzlich ein großer weißer Hund die Fahrbahn kreuzte. Der Jugendliche reagierte mit einer Vollbremsung und stürzte. Er wurde leicht verletzt. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den Halter des weißen Hundes nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Radfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Norden. Ein 77 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 14.20 Uhr auf der Gewerbestraße und wollte auf die Norddeicher Straße einbiegen. Er missachtete hierbei nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 49 Jahre alten Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt.

