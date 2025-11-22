Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 22.11.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Diebstahl einer Geldbörse aus dem Führerhaus eines Lkw Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr aus dem Führerhaus eines abgestellten Lkw an der Benzstraße eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Die Polizei Aurich bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich fernmündlich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Südbrookmerland - Hausfriedensbruch

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr betritt ein 56 Jahre alter Mann durch die unverschlossene Hintertür ein Einfamilienhaus im Hauptmeedeweg und begibt sich dort in das Badezimmer. Hier lässt der Mann heißes Wasser in die Badewanne ein und legt sich anschließend in die Badewanne, um ein Bad zu nehmen. Die Bewohner des Hauses bemerken diesen Umstand erst nach dem morgendlichen Aufstehen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gibt der Mann auf Befragen an, dass er ohne festen Wohnsitz ist und in der Nacht aufgrund der Kälte fast erfroren wäre. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Aurich / Wittmund darauf hin, dass darauf geachtet werden sollte, dass alle Eingänge verschlossen sind und unberechtigte Personen somit keinen Zugang in die privaten Räumlichkeiten erhalten.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter Am frühen Samstagmorgen, gegen ca. 01:00 Uhr, werden Polizeibeamte während einer Streifenfahrt auf einen 18-jährigen Mann aus Aurich aufmerksam, der mit einem E-Scooter den Radweg entlang der Kirchdorfer Straße befährt. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle kann bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alcotest verläuft positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wird daraufhin durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 18-jährigen Mann eingeleitet.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenen Pkw Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr kontrollieren Polizeibeamte an der Oldersumer Straße in Aurich einen Pkw, bei dem die Zulassungsstempel auf den Kennzeichen fehlen. Während der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen ist. Weiter kann festgestellt werden, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus Aurich nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Sonstiges

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund kam es zudem zu unzähligen Verkehrsunfällen aufgrund der Witterungsbedingungen und der daraus resultierenden Straßenglätte. Bei diesen Unfällen wurden sechs Personen leicht verletzt. Meist blieb es bei Blechschäden.

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Norden - Reifen entsorgt Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 15 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Norder Bürger ein Umweltdelikt in Form von illegal entsorgten Autoreifen in einem Graben im Kreuzungsbereich des Looger Weg zur Bundesstraße 72 und meldete dies der Polizei. Hinweise zu einem Verursacher werden von der Polizei Norden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Glätteunfall mit Verletzten Freitagmittag kam es in Wirdum zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Loppersumer Straße in Richtung Wirdum. Aufgrund extremer Straßenglätte geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Norden - Unfallflucht

Bereits von Dienstag, 18.11.2025, 20 Uhr bis Mittwoch, 19.11.2025, 14 Uhr, ereignete sich Am Bahndamm in Norden ein Verkehrsunfall bei dem ein Grundstückszaun beschädigt wurde. Ein unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Zaun und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

