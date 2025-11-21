Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Zusammenstoß

In Norden hat es am Donnerstag einen Zusammenstoß mit einer Radfahrerin gegeben. Ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 11.20 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung Norddeich unterwegs. Als er nach links in eine Einfahrt einbog, stieß er mit einer 83-jährigen vorfahrtberechtigten Radfahrerin zusammen. Die Frau wurde stützte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Norderney - Fahren trotz Fahrverbot

Polizeibeamte haben auf Norderney einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Straße Im Gewerbegelände stellte sich heraus, dass gegen den 53 Jahre alten Fahrer ein Fahrverbot bestand. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Brandgeschehen

Aurich - Altpapier brannte

In der Nacht auf Freitag hat es in Aurich gebrannt. Gegen 2.35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über ein Feuer in der Burgstraße informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten direkt am historischen Torbogen brennendes Altpapier und Pappkartons feststellen. Ob es durch das Feuer zu Schäden gekommen ist, wird noch geprüft. Nach ersten Erkenntnissen verließ eine männliche Person kurz nach Ausbruch des Feuers den Brandort in Richtung Hoher Wall. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit von einer Inbrandsetzung aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

