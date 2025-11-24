Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Sachbeschädigung

In Pewsum kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Scheibe eines Discounters in der Handelsstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04923 805710.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unbekannter Autofahrer kollidiert mit Rettungswagen

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17.05 Uhr auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Schirum ereignet hat. Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt fuhr unter Sonder- und Wegerechten auf der linken der beiden Fahrpuren. In Höhe der Hausnummer 71 wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer zunächst auf die rechte Spur, um Platz zu machen, scherte jedoch dann wieder vorzeitig nach links ein und kollidierte mit dem Heck des Rettungswagens. Der Unbekannte soll noch kurz angehalten, dann aber weitergefahren sein. Bei dem Auto handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Mercedes Limousine. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Autofahrer überschlug sich

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Seat auf der Langefelder Straße in Fahrtrichtung Blomberg und verlor in Höhe Barger Straße offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Montag in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Sonntag, 21.50 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, im Schlehdornweg einen blauen Opel Astra Sports Tourer. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215.

Norderney - Radfahrer gestürzt: Zeuginnen gesucht

Auf Norderney ist in der Nacht zu Samstag ein betrunkener Mann mit seinem Pedelec gestürzt. Der 71-Jährige wurde gegen 0.35 Uhr verletzt neben seinem Pedelec in der Luisenstraße angetroffen. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei derzeit unbekannte junge Frauen sollen dem 71-Jährigen kurz zuvor noch aufgeholfen haben. Sie sind leider nicht näher bekannt und werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter 04932 92980 zu melden.

Norden - Betrunkener Autofahrer

In Norden ist am Sonntag ein betrunkener Autofahrer gestoppt worden. Die Polizei hielt den 57-jährigen Mann gegen 16.30 Uhr im Bereich Altendeichsweg an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,4 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 57-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

