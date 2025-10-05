PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher auf Kamera

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagmorgen und noch am Frühstückstisch verweilend, erhielten die Eigentümer eines Gartengrundstücks am Unstrut Radweg in Bollstedt die Mitteilung auf ihr Mobiltelefon, dass sich gerade an dem Gartenhaus eine unbekannte Person Zutritt verschafft. Die männliche Person hebelte mittels Brecheisen die Zugangstür zum Gartenhaus auf und betrat selbiges. Nach einem kurzweiligen Aufenthalt entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350 Euro beziffert.

Im Verlauf der Fahndung wurde der Täter identifiziert und im Stadtgebiet im Bereich der Mittelstraße/ Hinter der Harwand festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

