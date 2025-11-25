Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wiesmoor - Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Landkreis Aurich (ots)

Im Raum Aurich und Wiesmoor gibt es aktuell vermehrt Hinweise auf eine Betrugsmasche durch falsche Bankmitarbeiter. Betrüger melden sich telefonisch bei vornehmlich älteren Personen und geben sich als Mitarbeiter einer Bankfiliale aus. Sie behaupten, dass derzeit viel Falschgeld im Umlauf und es in dem Zusammenhang kürzlich zu einer polizeilichen Festnahme gekommen sei. Die Senioren werden aufgefordert, das zu Hause befindliche Bargeld prüfen zu lassen und dafür einen Termin bei der Hausbank zu vereinbaren. Vermutlich wollen die Betrüger so Geldübergaben vor einer Bankfiliale, etwa auf einem Parkplatz, organisieren. Bei den aktuell gemeldeten Fällen waren unter anderem Termine für den heutigen Dienstag vereinbart worden. Die Polizei warnt dringend vor dieser Betrugsmasche, und rät, bei einem aktuellen Banktermin kein Bargeld mitzunehmen, direkt die Filiale zu betreten und nur mit den Mitarbeitern in der Filiale das Gespräch zu suchen. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder kontaktieren Sie die 110.

