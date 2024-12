POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter bricht Auto auf Einkaufsmarktparkplatz auf - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am Donnerstag in Oberderdingen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Mozartstraße. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die Diebe mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld sowie diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Sach- ...

mehr