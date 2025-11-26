Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Marienhafe - Schwerer Auffahrunfall

Drei Menschen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 75 Jahre alter VW-Fahrer auf der Brookmerlander Straße (B 72) in Fahrtrichtung Norden und übersah im Kreuzungsbereich Tjüche auf der Abbiegespur einen vor sich haltenden 37-jährigen Skoda-Fahrer. Der VW-Fahrer fuhr auf das Heck auf und schob den Skoda Octavia auf einen VW Polo, der dann mit einem Skoda Karoq kollidierte. Der 37-jährige Fahrer in dem Skoda Octavia wurde schwer verletzt, der 36-jährige Fahrer des VW Polo und der 56-jährige Fahrer des Skoda Karoq leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die beiden VW und der Skoda Octavia mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Unfall beim Abbiegen

Auf dem Postweg in Großefehn hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 20.10 Uhr ein 34-jähriger Seat-Fahrer vom Postweg in Fahrtrichtung Großefehn nach links auf die Oldendorfer Straße abbiegen. Er übersah dabei eine entgegenkommende 56-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die VW-Fahrerin und der 21-jähriger Beifahrer in dem Seat wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wiesmoor - Unfallflucht

In Wiesmoor kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Auf einem Parkplatz in der Gladiolenstraße, gegenüber einer Spielothek, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 8.20 Uhr und 8.50 Uhr einen roten Fiat 500 an der Beifahrerseite. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Samstag ist in Aurich ein Unfallverursacher geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Straße Am Ellernfeld gegen einen grauen BMW. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der Unfallverursacher davon. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 6.45 Uhr und 7.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

