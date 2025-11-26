Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Reepsholt - Zeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Reepsholt - Zeugen gesucht

In Reepsholt haben Unbekannte am Montag mutmaßliches Diebesgut zurückgelassen. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Bereich des Langstraßer Wegs wurden fünf rote Werkzeugkoffer der Marke Hilti aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen stammen sie von einer Baustelle in Bremen, wo sie kurz zuvor gestohlen wurden. Offenbar entnahmen die Täter das Werkzeug aus den Koffern und ließen die leeren Koffer anschließend auf der landwirtschaftlichen Fläche zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die am Montag im Bereich des Langstraßer Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter 04462 9110 zu melden.

