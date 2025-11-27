Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Mehrere Verfahren nach einer Kontrolle

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Wittmund muss sich ein Autofahrer in mehreren Verfahren verantworten. Polizeibeamte hielten den 20 Jahre alten Autofahrer gegen 18.45 Uhr in der Breslauer Straße an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zum Pkw und es gab Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

