Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Baumstämme entwendet
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Friedeburg - Baumstämme entwendet
Unbekannte haben in Friedeburg an der Upschörter Straße mehrere Baumstämme gestohlen. Die Baumstämme waren am Freitag im Rahmen von Baumfällarbeiten zugesägt und anschließend im Seitenraum am Ortsausgang Reepsholt abgelegt worden. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich am Wochenende. Hinweise nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell