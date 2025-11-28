PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Friedeburg - Baumstämme entwendet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Baumstämme entwendet

Unbekannte haben in Friedeburg an der Upschörter Straße mehrere Baumstämme gestohlen. Die Baumstämme waren am Freitag im Rahmen von Baumfällarbeiten zugesägt und anschließend im Seitenraum am Ortsausgang Reepsholt abgelegt worden. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich am Wochenende. Hinweise nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

