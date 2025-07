Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter Mann erbeutet Armbanduhr durch Betrugsmasche

Mühlhausen (ots)

Um kurz nach 9 Uhr sprach auf dem Kristanplatz ein Mann eine ältere Frau an, um diese nach der Uhrzeit zu fragen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Lindenbühl. wenig später stellte die Frau fest, dass sich der Mann an ihrer Armbanduhr bereichert hat und mit dem Beutegut verschwand. Die 63-Jährige zeigte dies umgehend bei der Mühlhäuser Polizei an. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch nicht zum Aufgreifen des Täters führten. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Gestalt - arabischer Phänotyp - dem Phänotyp entsprechend akzentuierte Aussprache - schwarze Haare - schwarzer Vollbart - blaue Jeans - weißes T-Shirt

Bei dem Beutegut handelt es sich um eine goldfarbene Damenarmbanduhr mit einem eher kleinen Ziffernblatt. Das Armband bestand aus Metallgliedern.

Hinweise zum Täter, der Tat oder dem Beutegut nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0184532

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell