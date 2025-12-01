Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Diebstahl

Norden - Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer

Südbrookmerland - Unfallverursacher gesucht

Norderney - Betrunkener Radfahrer

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Diebstahl

Im Jasminweg in Wiesmoor kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte machten sich am Sonntag auf der Auffahrt eines Mehrparteienhauses zwischen 1 Uhr und 11.45 Uhr an der hinteren Stoßstange eines Audi S7 zu schaffen. Die Stoßstange wurde abmontiert und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer

Ein Autofahrer ist am Sonntag nach einem Verkehrsunfall in Norden geflüchtet. Der bislang Unbekannte fuhr gegen 21.10 Uhr von einem Parkplatz nach links auf die Brückstraße und stieß dabei mit einem von rechts kommenden Fahrradfahrer zusammen. Der 16-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt und soll zügig in Richtung Heerstraße davongefahren sein. Das Auto ist vermutlich vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Unfallverursacher gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher eines Verkehrsunfalls in Südbrookmerland. Am Freitag gegen 17.45 Uhr fuhr der bislang Unbekannte mit einem dunklen Kleinwagen auf der Norder Straße (B72) in Fahrtrichtung Georgsheil. Auf Höhe der Einmündung Uiterdyk fuhr er auf einen vorausfahrenden VW auf. Die beteiligten Autofahrer hielten daraufhin rechts auf dem Grünstreifen. Plötzlich beschleunigte der Unfallverursacher jedoch und fuhr in Richtung Emden unerlaubt davon. Es soll sich bei dem Pkw des Verursachers um einen älteren dunklen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment "WI-SC" handeln. Das Auto dürfte durch den Unfall vorne an der Stoßstange beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Betrunkener Radfahrer

Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Freitag auf Norderney gestoppt. Der 64-jährige Mann fuhr gegen 22.40 Uhr mit dem Fahrrad im Bereich der Gartenstraße, als ihn Polizeibeamte anhielten und kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 64-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell