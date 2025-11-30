Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 30.11.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl einer Prüfplakette

In Aurich haben am Samstag unbekannte Täter die Prüfplakette von einem Kennzeichen gestohlen. Die gelbe Prüfplakette wurde am Samstag im Zeitraum von 14.05 Uhr bis 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp in Aurich entwendet. Die TÜV-Plakette wurde von einem Kennzeichen eines grauen VW Polos entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Südbrookmerland - Illegale Entsorgung eines Leichtkraftrades

Ein Leichtkraftrad ist im Ringkanal in Victorbur entsorgt worden. Unbekannte Täter warfen ein schwarzes Leichtkraftrad von der unbefestigten Straße Zum Stauwerk in den angrenzenden Ringkanal. Das schwarze Leichtkraftrad mit auffällig goldenem Tankdeckel und der Aufschrift "Einzelstück" wurde aus dem Ringkanal geborgen und an den Bauhof übergeben. Der Tatzeitraum kann von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Aurich - Diebstahl einer Fußballflagge

Eine Fußballflagge ist in Aurich von einem Fahnenmast gestohlen worden. In der Lützowallee in Aurich wurde im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, eine VFL Osnabrück-Flagge gestohlen und der aufgestellte Fahnenmast beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - rotes Auto flüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagmittag in Aurich gekommen. In Aurich fuhren gegen 12.25 Uhr fuhren ein schwarzer VW Golf und ein roter Viertürer auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Pferdemarkt. In Höhe Schützenstraße wechselte das rote Fahrzeug von der linken auf die mittlere Fahrspur und beschädigte den Golf. Im roten Pkw saß lediglich eine Person und das Fahrzeug ist vermutlich an der rechten Seite beschädigt. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Südbrookmerland - Unfall mit verletzten Personen

Zwei Menschen sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Victorbur verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr ein 59-jähriger Chrysler-Fahrer auf der Neuen Straße aus Fahrtrichtung Moordorf und übersah beim Linksabbiegen in die Straße Schuldamm den entgegenkommenden Skoda der 19-jährigen Fahrzeugführerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Insassen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Frontalzusammenstoß mit Verletzten

Am Samstagabend sind zwei Autos in Großefehn frontal zusammengestoßen. Gegen 20.40 Uhr fuhr der 18-jährige Citroen-Fahrer auf der Auricher Landstraße (B72) in Fahrtrichtung Leer und übersah beim Abbiegen im Kreuzungsbereich zur Kanalstraße Süd den entgegenkommenden 38-jährigen Opel-Fahrer. Der 18-Jährige sowie der Beifahrer im Opel wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Radfahrer angefahren und geflüchtet

In Aurich ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr gegen 03 Uhr von der in den Einmündungsbereich zur Westergaster Straße und missachtete die Vorfahrt eines dunklen Kombis. Das Auto war in Richtung Kirchdorf unterwegs. Es kam zum leichten Zusammenstoß, sodass der Radfahrer sich leicht beim Sturz verletzte. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Landkreis Wittmund

Carolinensiel - Pkw aufgebrochen

Ein 34-Jähriger parkte am Samstagabend seinen Mercedes auf einem größeren Parkplatz. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, fand er diesen mit einer zerstörten Scheibe vor und stellte fest, dass Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Friedrichsschleuse. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

