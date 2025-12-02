Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Erfolgreiche Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Aurich/Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund, der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück, des Hauptzollamts Oldenburg, der Zollfahndung Hannover, der Steuerfahndung und des Landkreises Aurich

Ein empfindlicher Schlag gegen die organisierte Clankriminalität ist der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund und weiteren Behörden gelungen.

In Ostfriesland fanden am Dienstag umfangreiche behördenübergreifende Durchsuchungs- und Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen statt.

An der konzertierten Aktion waren über 200 Einsatzkräfte beteiligt, insbesondere der Polizeiinspektionen Aurich / Wittmund, der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück sowie verschiedene Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Oldenburg sowie Kräfte des Zollfahndungsamts Hannover, der Steuerfahndung und des Landkreises Aurich.

Ein Teilabschnitt der Oldersumer Straße in Aurich musste im Rahmen der Einsatzmaßnahmen um die Mittagszeit vollgesperrt werden. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Vielzahl von Personen, die dem Clanmilieu zugerechnet werden. Den Beschuldigten werden unter anderem Vermögens- und Wirtschaftsdelikte sowie Steuerstraftaten vorgeworfen.

Die Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstag insgesamt 16 Objekte, schwerpunktmäßig in Ostfriesland und insbesondere im Stadtgebiet Aurich, aber auch in Wittmund, Wiesmoor und Norden. Bei den Objekten handelte es sich um diverse gewerbliche Einrichtungen sowie Privatwohnungen von Beschuldigten. Zahlreiche Beweismittel und Vermögenswerte konnten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Die Vielzahl der sichergestellten Beweismittel wird nun ausgewertet.

Die niedersächsische Polizei und Justiz haben die Bekämpfung krimineller Clanstrukturen als einen Schwerpunkt in ihrer landesweiten Strategie festgelegt. Diese Strategie beinhaltet umfassende Maßnahmen, um gegen Rechtsverstöße und kriminelle Aktivitäten vorzugehen, die nur durch einen umfassenden Ansatz und ein konsequentes, niederschwelliges Vorgehen nachhaltig bekämpft und erfolgreich bewältigt werden können. Zu den Maßnahmen gehören auch regelmäßige Kontrollen, die dazu beitragen, kriminelle Strukturen zu durchdringen und zu unterbinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell