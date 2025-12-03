Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Betrunkener Pedelec-Fahrer

Aurich - Radfahrer verletzt

Aurich - Unfallverursacher geflüchtet

Aurich - Autofahrerin nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Betrunkener Pedelec-Fahrer

Polizeibeamte haben am Dienstag in Wiesmoor einen Radfahrer kontrolliert und angehalten. Während der Kontrolle in der Wittmunder Straße stellte sich heraus, dass der 46 Jahre alte Pedelec-Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Radfahrer verletzt

In Aurich hat es am Dienstag einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 6.50 Uhr auf der Straße Schoolpad unterwegs. Als er auf die Egelser Straße einbiegen wollte, übersah er den von rechts kommenden und somit vorfahrtberechtigten 30 Jahre alten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. An dem Auto und dem Fahrrad entstanden Sachschäden.

Aurich - Unfallverursacher geflüchtet

Am Dienstag ist in Aurich ein Unfallverursacher geflüchtet. Auf einem Parkplatz in der Fockenbollwerkstraße stieß zwischen 10 Uhr und 11.20 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten grauen VW. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß im vorderen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Autofahrerin nach Unfall gesucht

In Aurich ist eine Unfallverursacherin in Aurich geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 8.30 Uhr eine derzeit unbekannte Frau mit einem Auto in der Straße Bengenkampsweg in Richtung Leerer Landstraße unterwegs. Als ihr ein Bus entgegenkam, machte sie aufgrund der zu geringen Straßenbreite Platz und stieß dabei gegen einen geparkten VW Tiguan. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Autofahrerin vom Unfallort. Sie soll einen grauen Pkw gefahren haben. Hinweise zur Autofahrerin nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

