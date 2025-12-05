Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbrüche im Gewerbegebiet

Greetsiel - Mobiliar entwendet

Südbrookmerland - Einbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbrüche im Gewerbegebiet

In der Nacht zu Freitag kam es in Großefehn zu mehreren Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich im Gewerbegebiet in Ulbargen gewaltsam Zutritt zu verschiedenen Firmen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Greetsiel - Mobiliar entwendet

Unbekannte sind in Greetsiel in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Halle im Pilsumer Weg und entwendeten das darin gelagerte Mobiliar. Die Tat ereignete sich zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Die Polizei nimmt unter 04923 805710 Zeugenhinweise entgegen.

Südbrookmerland - Einbruch

Unbekannte Täter sind in Südbrookmerland in ein Haus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Kiebitzweg und entwendeten persönliche Gegenstände. Personen, die in den vergangenen zwei Wochen auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell