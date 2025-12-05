Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Aurich einen Unfall verursacht. Ein 85 Jahre alter Kia-Fahrer war gegen 7.20 Uhr auf dem Middelburger Weg unterwegs. Als er nach links auf die Leerer Landstraße einbog, missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 35-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Leezdorf - Transporter-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Leezdorf Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein derzeit unbekannter Transporter-Fahrer am Montag gegen 17.25 Uhr auf der Leezdorfer Straße aus Richtung Halbemond kommend. Auf Höhe der Hausnummer 121 stieß der Spiegel des Transporters mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Iveco zusammen. Der Transporter-Fahrer flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen roten VW T5 gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen Montag und Dienstag im Breiten Weg, auf Höhe der Hausnummer 47, gegen einen geparkten schwarzen Seat Ibiza. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Radkasten des Seat beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich hat ein unbekannter Autofahrer ein Fahrzeug beschädigt. Der Pkw-Fahrer war in der Wiesenstraße unterwegs, als er gegen einen am Straßenrand geparkten schwarzen BMW fuhr. Der BMW wurde durch den Unfall an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 8 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

