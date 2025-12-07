Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Durch Pfefferspray verletzt +++ Norden - Div. Verkehrsunfälle +++ Wittmund - Scheibe eingeschlagen +++ Wittmund -Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Pressemitteilungen der Pi Aurich/Wittmund für Sonntag, den 07.12.2025

1. Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Durch Pfefferspray verletzt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.45 Uhr, kam es auf dem Marktplatz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen drei männlichen Personen gekommen. Im Verlauf der Streitigkeiten haben dann zwei bislang unbekannte Personen einem 51-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941 6060) zu melden.

Wittmund - Sachbeschädigung an einem Fenster eines Wohn- und Geschäftshauses

Am frühen Samstagmorgen wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Fensterscheibe eines Wohn- und Geschäftshauses in der Brückstraße beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

2. Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Samstagabend, um 20.55 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Bulli gegen ein Verkehrszeichen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Esenser Straße. An dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des Bulli abgelesen werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110.

Dornum - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 61-jähriger Mann aus Dornum ist am Samstagvormittag gegen 09.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Buterhusener Straße verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Der Mann war in Richtung Dornumersiel unterwegs, als er nach rechts von Fahrbahn abkam und sich mit seinem Pkw überschlagen hat. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt im Straßengraben liegen.

Norden - Vom Unfallort geflüchtet

Auf dem Parkplatz von einem Drogeriemarkt in der Gewerbestraße hat sich am Freitag, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr, ein Schadensfall an einem VW Golf ereignet. Dieser wurde im seitlichen Bereich hinten links beschädigt, wobei vermutlich die Tür eines anderen Pkw beim Öffnen gegen den Golf schlug. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Krummhörn - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Eilsumer Landstraße ist es am Sonnabend, gegen 18.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 78-jährige Frau aus der Krummhörn fuhr mit ihrem Pkw Daihatsu in Richtung Eilsum, als sie plötzlich aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und kopfüber im Graben liegenblieb. Die Frau konnte glücklicherweise unverletzt ihr Fahrzeug verlassen.

Rechtsupweg - Radfahrer schwer verletzt

Ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Leezdorf überquerte am Samstag, gegen 18.55 Uhr, mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Richtung Runjeweg. Ein auf der Hauptstraße befindlicher Pkw-Fahrer, der in Richtung Marienhafe unterwegs war, versuchte durch eine Ausweichbewegung einen Zusammenprall zu verhindern, was aber nicht gelang. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und durch einen RTW in ein Krankenhaus transportiert. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

