Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auto überschlägt sich

In Friedeburg hat sich am Sonntag ein 18-jähriger Autofahrer überschlagen. Gegen 12.15 Uhr war der 18-Jährige mit einem VW auf der Wieseder Straße in Richtung Wiesmoor unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und überschlug sich. Er kollidierte mit einem Baum und landete auf dem Dach. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Der entstandene Sachschaden liebt bei rund 18.000 Euro.

Neuschoo - Motorradfahrerin verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo leicht verletzt worden. Ein 48-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 14.10 Uhr in den Kummerweg in Fahrtrichtung Westerholt einbiegen. Eine 41-jährige Motorradfahrerin bremste auf dem Kummerweg ab, geriet jedoch ins Rutschen und stürzte. Das Motorrad kollidierte mit dem Heck des Pkw. Die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

