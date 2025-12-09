Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch im Gewerbegebiet

Im Gewerbegebiet in Aurich-Schirum kam es zu einem Einbruch. In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zum Gelände eines Baumaschinenhandels an der Korbweidenstraße und brachen dort ein Gebäude auf. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz des MVZ an der Wallinghausener Straße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand hielt gegen 8.20 Uhr der Fahrer eines schwarzen Audi bei den Parkplätzen in Höhe der Bushaltestelle, um eine Person aussteigen zu lassen. Anschließend fuhr er rückwärts und erfasste dabei einen 73 Jahre alten Fußgänger mit einem Rollator. Der Fußgänger stürzte und wurde schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Autofahrer kollidiert mit E-Scooter

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr wollte ein 62 Jahre alter Skoda-Fahrer von einem Firmengeländer an der Emder Straße auf die Bundesstraße fahren. Er übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 16-jährigen E-Scooter-Fahrer und erfasste ihn. Der Jugendliche wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch ein Notarzt war vor Ort. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Aurich - Firmenschild in Fußgängerzone beschädigt

Am Wochenende wurde in der Auricher Fußgängerzone ein Firmenschild beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Hafenstraße gegen das Schild eines Brillenfachgeschäfts. Vermutlich fuhr der Unbekannte einen Lkw. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

