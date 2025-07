Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in Supermarkt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend, 24.07.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Oderstraße (Nähe Saalestraße) an einem Süßwarenstand zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und einem 51-Jährigen. Hierbei soll es auch zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Zur genauen Klärung des Sachverhalts bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise. Wer war zur fraglichen Zeit ebenfalls in dem Supermarkt und kann Angaben machen?

Hinweise werden unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell