Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller beschädigt

Ludwigshafen (ots)

In der Dürkheimer Straße (zwischen Hans-Warsch-Platz und Am Schießgraben) beschädigte am 24.07.2025, zwischen 17:20 Uhr und 17:34 Uhr, eine bislang unbekannte Person im Vorbeifahren mit ihrem Auto einen parkenden Roller. Dieser fiel durch den Zusammenstoß um und wurde beschädigt (Sachschaden etwa 1.000 Euro). Haben Sie den Vorfall beobachtet und können Angaben machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist!

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

