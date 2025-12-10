Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorhusen - Diebstahl aus Rohbau

Dornum - Briefkasten zerstört

Aurich - 14-Jährige bei Unfall verletzt

Norderney - Fußgängerin nach Unfall gesucht

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Moorhusen - Diebstahl aus Rohbau

Auf einer Baustelle in Moorhusen kam es Anfang der Woche zu einem Diebstahl. In der tom-Brook-Straße betraten Unbekannte zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, unbefugt einen Rohbau und entwendeten diverse Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Dornum - Briefkasten zerstört

In Dornum kam es am Dienstag zu einer Sachbeschädigung. In der Straße Coldehörn hantierten Unbekannte gegen 22 Uhr mit Knallkörpern und sprengten damit einen Briefkasten. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - 14-Jährige bei Unfall verletzt

Eine 14-Jährige ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Haxtum verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr fuhr ein 62-jähriger Transporter-Fahrer mit Anhänger auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe Bengenkampsweg überquerte nach ersten Erkenntnissen eine 14-Jährige unvermittelt die Straße. Der Transporter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen. Es wurde leicht verletzt.

Norderney - Fußgängerin nach Unfall gesucht

Die Polizei auf Norderney sucht eine Fußgängerin, die an einem Verkehrsunfall auf der Jann-Berghaus-Straße beteiligt gewesen ist. Am Montag gegen 16.10 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit einem Fahrrad auf der Jann-Berghaus-Straße in westliche Richtung, als plötzlich eine Fußgängerin die Straße von rechts nach links überquerte. Die Radfahrerin musste ausweichen und stürzte. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Die unbekannte Fußgängerin entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise auf die Frau nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Auffahrunfalls, der sich am vergangenen Donnerstag in Wiesmoor ereignet hat. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 79-jähriger VW-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg und kollidierte in Höhe der Hausnummer 142 mit einer vorausfahrenden 78-jährigen VW-Fahrerin. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden nun gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Norden - Unfallflucht

In der Osterstraße in Norden hat sich am vergangenen Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Kaufhauses einen graulilafarbenen Opel Corsa. Auf der Fahrerseite des Opel wurden ein Teil des Stoßfängers und der Radkasten erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell