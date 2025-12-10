Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Diebstahl aus Auto

Esens - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Dunum - Autofahrer kollidiert mit Baum

Wittmund - Radfahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Eversmeer - Diebstahl aus Auto

Auf einem Pendlerparkplatz in Eversmeer kam es am Montag zu einem Diebstahl. Bislang Unbekannte zerschnitten zwischen 19 Uhr und 23 Uhr am Königsweg das Stoffdach eines Cabriolets und verschafften sich so Zugang zu dem Fahrzeug. Aus dem Innenraum wurde Elektronik gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen in Esens einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dunum - Autofahrer kollidiert mit Baum

In Dunum ist am Dienstag ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Auricher Straße aus Richtung Esens kommend in Fahrtrichtung Aurich. Laut eigenen Angaben kam der 37-Jährige infolge eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wittmund - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Wittmund ist eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 68 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 19 Uhr auf der Straße Ant' Kalverum und wollte nach rechts in die Schulstraße abbiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt einer 18-jährigen Fahrradfahrerin, die von rechts kam, und stieß mit ihr zusammen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell